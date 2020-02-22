Ведение (постить в группе) группы в вк (тематика - изготовление мебели

Здравствуйте. Необходимы услуги "ведения" медиасодержания группы в вк. Тематика группы - изготовление мебели на заказ. В день 1-2 поста. Пост должен быть примерно такого формата, как на приложенных к данному сообщению изображениях. Эксклюзивные фото к посту буду предоставлять лишь иногда, остальные сами добываете, но только чтобы в дальнейшем претензий не было от владельца фото. Текстовое содержание поста может быть не эксклюзивным, но грамотным и опять же, чтобы не было претензий от автора текста.

Пишите что по стоимости будет за пост или как у вас принято...

Пишите также в личку что входит в данную стоимость (подробнее, пожалуйста).