Консультации по р/к ведущим к оффлайн продажам в инфобизнесе

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка180 просмотров
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добрый день.

цель Р\К: привести людей на оффлайн семинар. тематика - инфобизнес, трансформационные тренинги. есть посадочная страница. воронка: реклама, бесплатный онлайн семинар, дальше или сразу оффлайн (цель), или еще платные онлайн семинары, а потом уже оффлайн.  

консультации по: текстам, материалам, креативам, посадочным страницам. и по настройке Р/К тоже. Кстати, эту страницу надо будет разобрать:  молодостьиздоровье.рф

пожалуйста пишите только если вы уже занимались р\к в инфорбизнесе, а специфичесски в трансформационных тренингах

4 года назад
xtrasns
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад