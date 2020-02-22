Консультации по р/к ведущим к оффлайн продажам в инфобизнесе

добрый день.

цель Р\К: привести людей на оффлайн семинар. тематика - инфобизнес, трансформационные тренинги. есть посадочная страница. воронка: реклама, бесплатный онлайн семинар, дальше или сразу оффлайн (цель), или еще платные онлайн семинары, а потом уже оффлайн.

консультации по: текстам, материалам, креативам, посадочным страницам. и по настройке Р/К тоже. Кстати, эту страницу надо будет разобрать: молодостьиздоровье.рф

пожалуйста пишите только если вы уже занимались р\к в инфорбизнесе, а специфичесски в трансформационных тренингах