Сделать лендинг сайт на вордпресс под таргет в инстаграме

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

для таргетинговой компании в инстаграме надо сделать лендинг сайт на ворпрессе.

если делали уже таковые, скидывайте примеры.

тексты и материалы будут даны, но нужно будет их сделать более продающими, то есть по всем правилам лендинга.

4 года назад
xtrasns
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад