Настройка Mailchimp (DKIM и т.д.)

Ежедневное продвижение и размещение в нужных группах разных готовых объявлений. Создание объявлений из предоставленной информации,создание рекламных листовок. Знание русского языка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь в настройки доменов и т.д. в мэйлчимпе.
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