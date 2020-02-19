Привлечь пользователей в игру.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок180 просмотров
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Всем привет! 

Ищем специалиста, который поможет нам привлечь пользователей в игру. Таргет по результату - 15к пользователей, прошедших 1й уровень. Это то, чего хочется добиться на первом этапе. 邏

По оплате готовы обсуждать. Удаленный формат тоже рассматриваем.

Детальную информацию готова выслать желающим.

4 года назад
guest_15821075225293
4 года в сервисе
Был
4 года назад