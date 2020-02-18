Специалист по работе с аудиторией сайта

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт16 заявок890 просмотров
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Здравствуйте

Есть сайт с большой посещаемостью, гео(языки) практически весь мир. Нужен специалист который выстроит процесс возврата посетителей на наш сайт используя различные каналы: социальные сети, емейл, приложения и т.д.

Требования:

Знания как задержать пользователя на сайте

Знания как вернуть пользователя на сайт

Опыт работы с зарубежным трафиком не СНГ

Опыт ведения больших групп в социальных сетях не СНГ

Опыт емейл маркетинга не СНГ

Опыт перенаправления пользователей в приложения

 

Для принятия решения опишите ваш опыт и навыки, вышлите примеры ваших работ, распишите чем вы еще можете помочь.

4 года назад
yda4huk
61 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад