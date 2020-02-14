Вывести инстаграм магазин на продажи

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт24 заявки263 просмотра
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Есть новая страница магазин товаров одежды в инстаграм beauty_women_24h с малой и не качественной аудиторией.  Страницу наполнять постами не нужно. Необходимо вывести страницу на продаже и увеличитт аудиторию (не боты) Украина .  Ваши предложения и сроки.  Бюджет ограничен... 

4 года назад
olegstasiv1994
Олег Стасив 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад