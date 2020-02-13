Провести аудит youtube-канала

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок163 просмотра
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Ищем специалиста по Youtube оптимизации, для проведения аудита существующих настроек Youtube-канала и внесения изменений.

https://www.youtube.com/channel/UCcwdS_PQY76bu9c8d1Z7Whg

а также для поиска причин недавнего снижения статистики просмотров.

4 года назад
andreitt
Андрей 
47 летЧехия
4 года в сервисе
Был
4 года назад