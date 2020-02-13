Продвижение в социальной сети Facebook

$250
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок187 просмотров
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Продвижение аккаунта в социальной сети Facebook

  • вести социальную активность
  • настройка и размещение рекламы
  • анализ размещенной рекламы
  • работа в графическом редакторе, для создания креативов
Важно быть активным пользователем в социальных сетях, преимущественно Facebook.Иметь навыки работы в графических редакторахДля работы потребуется раздача мобильного интернета (большинство современных телефонов поддерживают эту функцию)Все необходимые инструкции и пояснения для эффективной работы предоставим
4 года назад
guest_15816667659551
4 года в сервисе
Был
4 года назад