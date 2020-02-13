Продвинуть группу вк в топ выдачи Яндекс по одному ключевому запросу.

Есть группа в контакте которую нужно продвинуть в топ выдачи Яндекса по определенному ключу .

Либо же создать новую группу вк и вывести ее в топ выдачи Яндекса по этому же ключу.

Основная цель занять место на первой странице выдачи Яндекса по одному ключевому запросу.

Интересует выполнение полного комплекса работы.

Ссылку и ключ сброшу после согласования деталей и цены (бюджет обсуждаем лично).

PS: На предложения которые придут в выходные отвечу в понедельник, спасибо за понимание.