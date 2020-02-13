Продвинуть группу вк в топ выдачи Яндекс по одному ключевому запросу.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть группа в контакте которую нужно продвинуть в топ выдачи Яндекса по определенному ключу .

Либо же создать новую группу вк и вывести ее в топ выдачи Яндекса по этому же ключу.

Основная цель занять место на первой странице выдачи Яндекса по одному ключевому запросу.

Интересует выполнение полного комплекса работы.

Ссылку и ключ сброшу после согласования деталей и цены (бюджет обсуждаем лично). 

PS: На предложения которые придут в выходные отвечу в понедельник, спасибо за понимание.

4 года назад
guest_15815893352201
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужна сильная реклама продукции в социальных сетях

    Нужна сильная реклама продукции в социальных сетях а именно : Зеркало косметическое с подсветкой Belberg BZ-04 ув.7 (чаша бархат) http://med-serdce.ru/catalog/zerkalo-kosmeticheskoe-s-podsvetkoy-belberg-bz-04-chasha-barkhat.html Зеркало косметическое с подсветкой Belberg BZ-05 (с 10-ти кратным увеличением) http://med-serdce.ru/catalog/zerkalo-kosmeticheskoe-s-podsvetkoy-belberg-bz-05-chasha-barkhat.html Зеркало косметическое Belberg BZ-11 ...

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подписчики Instagram

    Нужны подписчики для новой страницы в Instagram (направление дизайн) Ваш способ привлечения стоимость/срок Обязательно с опытом работы и с портфолио своих работ

    Социальные сети (SMM и SMO)18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание креативов для рекламы Facebook, Instagram

    В команду требуется человек который будет создавать креативы для рекламы в Facebook, Instagram. Фото креативы - уникализировать, делать по предоставлнным примерам Видео креативы - уникализировать, креатив с нарезки с нескольких видео + текст, описание и фото продукта. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • PHP-Программирование для аккаунта ВКонтакте

    есть аккаунт ВКонтакте (логин, пароль) с заданной периодичностью через каждые Х минут аккаунт "заходит" к себе на страничку, в строке поиска "вводит" поисковую фразу, например, "продам хонда сивик" и ищет именно эту фразу строгого совпадения по ...

    PHP
    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужны идеи для рекламы бара в ВК

    Скоро открывается коктейль бар, нужно его прорекламировать так, чтобы админы не замодерировали. Ну то есть не рекламирвать алкоголь напрямую. При этом надо создать интерес людей. Нужно чтобы люди переходили в группу и вступали в нее, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищу помошницу для проведения Курса в Инстаграм

    Добрый день.  Меня зовут Арина. Я - коуч, эксперт по поиску предназначения. Веду блог и провожу курс по поиску предназачения в Инстаграм. Ищу помошницу на проведение ближайшего курса. возможно дальнейшее сотрудничество. Курс пройдет 21.02-10.03. Помощь необходима ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка таргета в фб

    $350

    Нужна настройка таргета в фб/инст на телеграм-канал - @digital_analytics Нужно будет две недели потестить разные аудитории, плейсменты, креативы. У меня есть первые идеи креативов и аудиторий, распишу как начнем. 350$ рублей за эти 2 недели вашей ...

    Социальные сети (SMM и SMO)22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать рекламный пост

    Для группы вконтакте необходимо сделать качественную рекламу, которая выдаст хорошие показатели охвата и прироста для группы (реклама будет закупаться напрямую). Группа посвященную искусству в своеобразном проявлении. От исполнителя требуется знание основ таргетированной рекламы,SMM, опыт работы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад