Нужны идеи для рекламы бара в ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок341 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Скоро открывается коктейль бар, нужно его прорекламировать так, чтобы админы не замодерировали. Ну то есть не рекламирвать алкоголь напрямую. При этом надо создать интерес людей. Нужно чтобы люди переходили в группу и вступали в нее, или подписывались на рассылку сообщений. Нужны идеи как это сделать. Если вы реально делали такого рода рекламу и она прошла, то сделка через безопасные платежи. Я перевожу, вы показываете рекламный пост(ы), я одобряю платеж. Если нет, и у вас идея что "это наверное сработает", то я это могу оплатить только если соглашусь что оно сработает. Тут вы сначала пишете идею, пишете ЯД или WMR кошелек), если идея годная, то я перевожу от 300 до 1000 рублей, в зависимости от моего ощущения, насколько годная идея.

4 года назад
Fedor_C
Фёдор 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Ищу помошницу для проведения Курса в Инстаграм

    Добрый день.  Меня зовут Арина. Я - коуч, эксперт по поиску предназначения. Веду блог и провожу курс по поиску предназачения в Инстаграм. Ищу помошницу на проведение ближайшего курса. возможно дальнейшее сотрудничество. Курс пройдет 21.02-10.03. Помощь необходима ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка таргета в фб

    $350

    Нужна настройка таргета в фб/инст на телеграм-канал - @digital_analytics Нужно будет две недели потестить разные аудитории, плейсменты, креативы. У меня есть первые идеи креативов и аудиторий, распишу как начнем. 350$ рублей за эти 2 недели вашей ...

    Социальные сети (SMM и SMO)22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать рекламный пост

    Для группы вконтакте необходимо сделать качественную рекламу, которая выдаст хорошие показатели охвата и прироста для группы (реклама будет закупаться напрямую). Группа посвященную искусству в своеобразном проявлении. От исполнителя требуется знание основ таргетированной рекламы,SMM, опыт работы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подать рекламу в инстаграм

    Здравствуйте . Подскажите пожалуйста, мне нужна реклама в инстаграм, чтобы она появлялась в некоторых местных городских группах, оформить это как то по презентабельнее, я совсем не разбираюсь в этом. Занимаюсь кондитеркой. Возможно ли это. Заранее ...

    Социальные сети (SMM и SMO)21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка рекламы в ФБ и Инстаграм

    Настроить рекламу в обоих соцсетях через бизнес кабинет на ФБ. До 100 объявлений. Отслеживать результат и эффективность рекламы. По надобности вносить корректировки. Отчет в конце месяца.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Ведение страницы facebook в течение месяца

    Для ювелирного интернет магазина нужен опытный SMM-специалист для ведения страницы в facebook  в течение месяца Что делать: - размещать наиболее интересные посты по теме страницы по материалам сайта и красиво их оформлять, а именно, - поддерживать живое общение, - увеличивать ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Ведение страницы instagram в течение месяца

    Для ювелирного интернет магазина нужен опытный SMM-специалист для ведения страницы в instagram  в течение месяца Что делать: - размещать наиболее интересные посты по теме страницы по материалам сайта и красиво их оформлять, а именно, - поддерживать живое общение, - увеличивать число ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Реклама в соц. сетях

    Нужна помощь специалиста в настройке качественной рекламы в соц. сетях, используя все современные возможности и основные площадки. Дальнейшее ведение и консультация по улучшению рекламы.  Реклама товара интернет-магазина "Товаров для сада и огорода".  Пока для начала один товар ...

    Социальные сети (SMM и SMO)29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвинуть группу VK

    Требуется продвинуть Вконтакте услуги по установке откатных ворот с автоматикой, заборов из профлиста. Основная цель - получение заказов от частных лиц по южной части Ленинградской области.  Дополнительно потребуется работа с группой и страницей ВК: выкладка новостей, фото ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    4 года назад