Нужны идеи для рекламы бара в ВК

Добрый день. Меня зовут Арина. Я - коуч, эксперт по поиску предназначения. Веду блог и провожу курс по поиску предназачения в Инстаграм. Ищу помошницу на проведение ближайшего курса. возможно дальнейшее сотрудничество. Курс пройдет 21.02-10.03. Помощь необходима ...
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Скоро открывается коктейль бар, нужно его прорекламировать так, чтобы админы не замодерировали. Ну то есть не рекламирвать алкоголь напрямую. При этом надо создать интерес людей. Нужно чтобы люди переходили в группу и вступали в нее, или подписывались на рассылку сообщений. Нужны идеи как это сделать. Если вы реально делали такого рода рекламу и она прошла, то сделка через безопасные платежи. Я перевожу, вы показываете рекламный пост(ы), я одобряю платеж. Если нет, и у вас идея что "это наверное сработает", то я это могу оплатить только если соглашусь что оно сработает. Тут вы сначала пишете идею, пишете ЯД или WMR кошелек), если идея годная, то я перевожу от 300 до 1000 рублей, в зависимости от моего ощущения, насколько годная идея.
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