Нужны идеи для рекламы бара в ВК

Скоро открывается коктейль бар, нужно его прорекламировать так, чтобы админы не замодерировали. Ну то есть не рекламирвать алкоголь напрямую. При этом надо создать интерес людей. Нужно чтобы люди переходили в группу и вступали в нее, или подписывались на рассылку сообщений. Нужны идеи как это сделать. Если вы реально делали такого рода рекламу и она прошла, то сделка через безопасные платежи. Я перевожу, вы показываете рекламный пост(ы), я одобряю платеж. Если нет, и у вас идея что "это наверное сработает", то я это могу оплатить только если соглашусь что оно сработает. Тут вы сначала пишете идею, пишете ЯД или WMR кошелек), если идея годная, то я перевожу от 300 до 1000 рублей, в зависимости от моего ощущения, насколько годная идея.