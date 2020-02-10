Ведение страницы instagram в течение месяца

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен2 заявки287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для ювелирного интернет магазина нужен опытный SMM-специалист для ведения страницы в instagram  в течение месяца

Что делать:

- размещать наиболее интересные посты по теме страницы по материалам сайта и красиво их оформлять, а именно,

- поддерживать живое общение,

- увеличивать число участников,

- продвигать опубликованные посты,

- составлять отчеты о статистике страницы (прирост посетителей, наиболее понравившиеся материалы и т.д).

Укажите желаемую цену и ваше портфолио/опыт работы в этой сфере.

4 года назад
svzem
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$90
30 дней
Спасибо за сотрудничество! Будем продолжать.
Отличная заказчица. Интересные проекты, достойная оплата. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Реклама в соц. сетях

    Нужна помощь специалиста в настройке качественной рекламы в соц. сетях, используя все современные возможности и основные площадки. Дальнейшее ведение и консультация по улучшению рекламы.  Реклама товара интернет-магазина "Товаров для сада и огорода".  Пока для начала один товар ...

    Социальные сети (SMM и SMO)29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвинуть группу VK

    Требуется продвинуть Вконтакте услуги по установке откатных ворот с автоматикой, заборов из профлиста. Основная цель - получение заказов от частных лиц по южной части Ленинградской области.  Дополнительно потребуется работа с группой и страницей ВК: выкладка новостей, фото ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Повышение рейтинга и написание отзывов на Profi.ru

    Добрый день! Не специалист на сайте profi.ru, но за каждый отклик нужно платить деньги. Есть здесь те люди, которые знают как сделать так, чтобы больше выбирали. Нужно высокий рейтинг и много отзывов.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется контент менеджер(копирайтер) Instagram, VK и Facebook

    ТОЛЬКО ИЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГА! Срочно нужен активный контент менеджер/копирайтер (1 человек,не агентство!), который возьмет на себя ПОЛНУЮ ответственность по созданию качественного контента для наших социальных сетей Instagram, VK и Facebook Тематика: Мы занимаемся внутренней отделкой бань и саун ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформление группы в ВК

    Необходимо стильно оформить группу ВК тематика группы: привоз автомобилей из Японии и продажа запчастей Логотип, обложка, виджет, возможно вики (но это не точно, очень не точно) также под вопросом дизайн товаров, это мы обговорим если понравится исполнение логотип ...

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн шапки для группы в ВК для свадебного диджея

    Нужно сделать дизайн шапки для группы в ВК для свадебного диджея.  ВАЖНО!!!  Пожалуйста, в отклике сразу давайте ссылку(и) на те ваши работы, которые вы считаете наиболее релевантны к озвученной выше тематике (свадьба, диджей). Не нужно отправлять мне ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Запустить рекламу в инстаграмм

    Необходимо срочно запустить рекламу в Инстаграмм двух беспатных музыкальных концертов, которые пройдут в Минске и Смоленске. Таргетировать не аудиторию, которая интересуется саморазвитием, йогой, медитацией

    Социальные сети (SMM и SMO)21 заявка
    Закрыт
    4 года назад