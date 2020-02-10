Нужен менеджер/администратор на ведение аккаунта с нуля. Тематика: маникюр. Предлагайте свои цены. Рассматриваются все варианты
Ведение страницы instagram в течение месяца
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для ювелирного интернет магазина нужен опытный SMM-специалист для ведения страницы в instagram в течение месяца
Что делать:
- размещать наиболее интересные посты по теме страницы по материалам сайта и красиво их оформлять, а именно,
- поддерживать живое общение,
- увеличивать число участников,
- продвигать опубликованные посты,
- составлять отчеты о статистике страницы (прирост посетителей, наиболее понравившиеся материалы и т.д).
Укажите желаемую цену и ваше портфолио/опыт работы в этой сфере.
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