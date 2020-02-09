Реклама в соц. сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт29 заявок277 просмотров
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Нужна помощь специалиста в настройке качественной рекламы в соц. сетях, используя все современные возможности и основные площадки. Дальнейшее ведение и консультация по улучшению рекламы. 

Реклама товара интернет-магазина "Товаров для сада и огорода". 

Пока для начала один товар "Фитолампа для растений" (есть отдельный сайт для них) в дальнейшем добавление и других товаров в рекламу

Подробности сотрудничества с Вашей стороны и предложения в заявках

4 года назад
zhenich888
Евгений 
35 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 отзывов