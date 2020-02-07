Необходимо стильно оформить группу ВК тематика группы: привоз автомобилей из Японии и продажа запчастей Логотип, обложка, виджет, возможно вики (но это не точно, очень не точно) также под вопросом дизайн товаров, это мы обговорим если понравится исполнение логотип ...
Требуется контент менеджер(копирайтер) Instagram, VK и Facebook
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТОЛЬКО ИЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГА!
Срочно нужен активный контент менеджер/копирайтер (1 человек,не агентство!), который возьмет на себя ПОЛНУЮ ответственность по созданию качественного контента для наших социальных сетей Instagram, VK и Facebook
Тематика: Мы занимаемся внутренней отделкой бань и саун под ключ, более 13 лет и вкладываем душу и делаем на совесть каждый наш проект.
Под полной ответственностью за контент мы понимаем:
- Наличие четкой стратегии и планов;
- Не шаблонное исполнение поставленных задач, а максимальное участие и погружение в тему;
- Желание и стремление писать действительно качественный контент, а не пост ради поста;
- Внимание к деталям, а не сквозь пальцы;
- Постоянная и гибкая работа над контент планом.(Нужно координировать выход постов и сторис с выходом видео на ютубе и т.д.)
- Предоставление отчетов о проделанной работе.(Когда все под контролем, отчеты не составляют труда, а наоборот полезны для собственной аналитики).
- Личные еженедельные совещания(в спб) для обсуждения идей, планов и текущих процессов.
Обязанности:
- Составление контент плана по постам и сторис;
- Написание постов;
- Оформление постов и сторис;
- Публикации постов и сторис;
- Работа с аудиторией. Проведение конкурсов и т.д.
ВНИМАНИЕ! Никакой таргетированной рекламы и привлечение подписчиков!
У Вас будет только одна цель - делать качественные контент. Держать руку на пульсе, дергать нас, если нужны какие-то материалы.
Всё, выше сказанное, можно описать 4-мя словами - делать как для себя! :)
Для максимальной гибкости, хотелось бы работать через SMM сервисы типа contentplan.pro, можете предложить свой вариант.
Крайне важно, чтобы весь наш контент план и посты были в одном мести. Таким образом мы будем быстро их проверять и дополнять необходимой экспертной информацией.
Пожалуйста, если вы не из Спб, не откликайтесь. Нам крайне важно личное знакомство и живое общение с членом нашей команды.
Также, обязательно прикладывайте свое портфолио и успешные кейсы!
Оклад по договоренности.
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