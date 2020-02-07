Требуется контент менеджер(копирайтер) Instagram, VK и Facebook

ТОЛЬКО ИЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГА!

Срочно нужен активный контент менеджер/копирайтер (1 человек,не агентство!), который возьмет на себя ПОЛНУЮ ответственность по созданию качественного контента для наших социальных сетей Instagram, VK и Facebook

Тематика: Мы занимаемся внутренней отделкой бань и саун под ключ, более 13 лет и вкладываем душу и делаем на совесть каждый наш проект.

Под полной ответственностью за контент мы понимаем:

- Наличие четкой стратегии и планов;

- Не шаблонное исполнение поставленных задач, а максимальное участие и погружение в тему;

- Желание и стремление писать действительно качественный контент, а не пост ради поста;

- Внимание к деталям, а не сквозь пальцы;

- Постоянная и гибкая работа над контент планом.(Нужно координировать выход постов и сторис с выходом видео на ютубе и т.д.)

- Предоставление отчетов о проделанной работе.(Когда все под контролем, отчеты не составляют труда, а наоборот полезны для собственной аналитики).

- Личные еженедельные совещания(в спб) для обсуждения идей, планов и текущих процессов.

Обязанности:

- Составление контент плана по постам и сторис;

- Написание постов;

- Оформление постов и сторис;

- Публикации постов и сторис;

- Работа с аудиторией. Проведение конкурсов и т.д.

ВНИМАНИЕ! Никакой таргетированной рекламы и привлечение подписчиков!

У Вас будет только одна цель - делать качественные контент. Держать руку на пульсе, дергать нас, если нужны какие-то материалы.

Всё, выше сказанное, можно описать 4-мя словами - делать как для себя! :)

Для максимальной гибкости, хотелось бы работать через SMM сервисы типа contentplan.pro, можете предложить свой вариант.

Крайне важно, чтобы весь наш контент план и посты были в одном мести. Таким образом мы будем быстро их проверять и дополнять необходимой экспертной информацией.

Пожалуйста, если вы не из Спб, не откликайтесь. Нам крайне важно личное знакомство и живое общение с членом нашей команды.

Также, обязательно прикладывайте свое портфолио и успешные кейсы!

Оклад по договоренности.