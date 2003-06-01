Для группы вконтакте необходимо сделать качественную рекламу, которая выдаст хорошие показатели охвата и прироста для группы (реклама будет закупаться напрямую). Группа посвященную искусству в своеобразном проявлении. От исполнителя требуется знание основ таргетированной рекламы,SMM, опыт работы ...
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Нужна настройка таргета в фб/инст на телеграм-канал - @digital_analytics
Нужно будет две недели потестить разные аудитории, плейсменты, креативы. У меня есть первые идеи креативов и аудиторий, распишу как начнем. 350$ рублей за эти 2 недели вашей работы, а за дальнейшее введение посмотрим
Телеграм канал про digital-маркетинг и web-аналитику, с аудиторией преимущественно специалистов в этой сфере, которые работают в крупных компаниях, а так же директора по маркетингу. Удалось собрать такую аудиторию за счет качественного контента для digital-аудитории и рекламы. Ранее канал рекламировал сам через посты в других тематичных каналах, но все подобные каналы закончились, а смежную аудиторию собирать не хочется, т.к. планирую оставить канал ламповым только для нормальной digital-тусовки. Поэтому и решил, что пора переходить к таргету, но времени самому заниматься этим нет.
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