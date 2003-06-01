Создать рекламный пост

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Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок164 просмотра
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Для группы вконтакте необходимо сделать качественную рекламу, которая выдаст хорошие показатели охвата и прироста для группы (реклама будет закупаться напрямую). Группа посвященную искусству в своеобразном проявлении. От исполнителя требуется знание основ таргетированной рекламы,SMM, опыт работы с необычными проектами и богатая фантазия.

4 года назад
Mark_Verber
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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