Создание креативов для рекламы Facebook, Instagram

В команду требуется человек который будет создавать креативы для рекламы в Facebook, Instagram.

Фото креативы - уникализировать, делать по предоставлнным примерам

Видео креативы - уникализировать, креатив с нарезки с нескольких видео + текст, описание и фото продукта. mp4 до 30 секунд каждый

Полный рабочий день или по проектно если быстро справляетесь с заказами

От Вас важна - пунктуальность, оперативность, ответственность, креативность

Оплату договорная