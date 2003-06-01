PHP-Программирование для аккаунта ВКонтакте

Скоро открывается коктейль бар, нужно его прорекламировать так, чтобы админы не замодерировали. Ну то есть не рекламирвать алкоголь напрямую. При этом надо создать интерес людей. Нужно чтобы люди переходили в группу и вступали в нее, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть аккаунт ВКонтакте (логин, пароль)
с заданной периодичностью через каждые Х минут аккаунт "заходит" к себе на страничку, в строке поиска "вводит" поисковую фразу, например, "продам хонда сивик" и ищет именно эту фразу строгого совпадения по Новостям (см. картинку). То есть "запчасти для хонда сивик", "колеса для хонда сивик" и другие лишние запросы не интересуют.
так аккаунт собирает базу сообщений до времени своего предыдущего посещения. Например, новости были пропарсены в 16-00 включительно, в следующий раз парсим новости в 16-30 до новостей со временем публикации 16-00
после сбора базы сообщений аккаунт под каждым сообщением оставляет комментарий от своего лица, типа "интересное предложение, позвоните мне по телефону такому-то, обсудим покупку". Может потребоваться добавиться в группу, где размещено сообщение.
По окончанию работы выход из аккаунта.
запросы низкочастотные, поэтому частота запросов в сутки и нагрузка будут небольшими
если есть вопросы - задавайте
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