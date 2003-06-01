PHP-Программирование для аккаунта ВКонтакте

есть аккаунт ВКонтакте (логин, пароль)

с заданной периодичностью через каждые Х минут аккаунт "заходит" к себе на страничку, в строке поиска "вводит" поисковую фразу, например, "продам хонда сивик" и ищет именно эту фразу строгого совпадения по Новостям (см. картинку). То есть "запчасти для хонда сивик", "колеса для хонда сивик" и другие лишние запросы не интересуют.

так аккаунт собирает базу сообщений до времени своего предыдущего посещения. Например, новости были пропарсены в 16-00 включительно, в следующий раз парсим новости в 16-30 до новостей со временем публикации 16-00

после сбора базы сообщений аккаунт под каждым сообщением оставляет комментарий от своего лица, типа "интересное предложение, позвоните мне по телефону такому-то, обсудим покупку". Может потребоваться добавиться в группу, где размещено сообщение.

По окончанию работы выход из аккаунта.

запросы низкочастотные, поэтому частота запросов в сутки и нагрузка будут небольшими

если есть вопросы - задавайте