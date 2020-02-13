Создание и настройка бизнес-аккаунта в Instagram и Facebook

написание постов для инстаграм, адаптация их для вк, одноклассники. на медицинскую тематику желательно привести примеры своих работ (примеры работ присылайте, пожалуйста, в телеграм) Также для пробы можете написать по предложенной теме https://youtu.be/GTRAEpllGZo Прошу вас посмотреть полностью это видео, оно ...