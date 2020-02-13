Создание и настройка бизнес-аккаунта в Instagram и Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт16 заявок175 просмотров
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Создание и настройка бизнес-аккаунта в Instagram и Facebook, обучение человека хитростям и деталям ведения бизнес аккаунта, в дальнейшем возможно сотрудничество по работе с продуктом данного бизнес-аккаунта.

4 года назад
uzandreev
Дмитрий 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад