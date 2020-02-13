Ищем специалиста по Youtube оптимизации, для проведения аудита существующих настроек Youtube-канала и внесения изменений. [url=https://www.youtube.com/channel/UCcwdS_PQY76bu9c8d1Z7Whg]https://www.youtube.com/channel/UCcwdS_PQY76bu9c8d1Z7Whg[/url] а также для поиска причин недавнего снижения статистики просмотров.
Создание и настройка бизнес-аккаунта в Instagram и Facebook
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Создание и настройка бизнес-аккаунта в Instagram и Facebook, обучение человека хитростям и деталям ведения бизнес аккаунта, в дальнейшем возможно сотрудничество по работе с продуктом данного бизнес-аккаунта.
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