Дизайн обложки для поста Вконтакте

$8
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок199 просмотров
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Нужно нарисовать обложку для поста вконтакте на тему 23 февраля. 

4 года назад
mrsteon
Руслан 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов