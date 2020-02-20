Оформить группу вк

нужна реклама в нескольких конкретных группах вк и также на нескольких сайтах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Планируется провести мастер-классы по танцам в рамках танцевальной школы. Нужно сделать оформление группы ВК в фирменном стиле школы. Надо обложку, аватар, мобильную обложку, сторис, посты, афишу А3
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