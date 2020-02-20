Оформить группу вк

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен7 заявок210 просмотров
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Планируется провести мастер-классы по танцам в рамках танцевальной школы. Нужно сделать оформление группы ВК в фирменном стиле школы. Надо обложку, аватар, мобильную обложку, сторис, посты, афишу А3

4 года назад
Lapwingtheghoul
Андрей Чирьев 
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
n1agency
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$45
2 дня
WMZ
Не впервые обращаюсь к Сергею за дизайном и в который раз получаю отличный результат! Все выполнено раньше срока и на очень высоком профессиональном уровне! Рекомендую всем обращаться именно к Сергею, и вы останетесь довольны не только дизайном, но и самим процессом работы с этим дизайнером!
Андрей - отличный заказчик и человек! Доверяет опыту дизайнера, прислушивается к рекомендациям, оплачивает работу сразу, всегда на связи. Мечта, а не клиент!))))