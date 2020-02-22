Настроить продажи детских платьев через инстаграм аккаунт.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт30 заявок730 просмотров
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Мы шьем детские платья. Один и каналов продаж - аккаунт в инстаграм. Нужно сделать чтобы этот канал продаж заработал в полную силу. 

4 года назад
guest_15823458190953
4 года в сервисе
Был
4 года назад