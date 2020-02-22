Лидогенерация из фейсбука

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок195 просмотров
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Здравствуйте. Я работала с фейсбуком около 2 лет, но в последнее время Лиды стали падать, а потом и вовсе как заблокировали. Я продаю одежду, одна фотография была девушки в топике с открытым животом, скорее всего из-за этого забанили! Мне нужен опытный человек, который сможет настроить несколько объявлений из своего акка, я готова платить за Лиды. 

4 года назад
elenadem
Елена 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад