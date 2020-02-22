Лидогенерация из фейсбука

Здравствуйте. Я работала с фейсбуком около 2 лет, но в последнее время Лиды стали падать, а потом и вовсе как заблокировали. Я продаю одежду, одна фотография была девушки в топике с открытым животом, скорее всего из-за этого забанили! Мне нужен опытный человек, который сможет настроить несколько объявлений из своего акка, я готова платить за Лиды.