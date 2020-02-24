Привлекать готовые заявки (лиды) – работа на результат

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок297 просмотров
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Работа на результат. 

Необходимо привлекать клиентов на покупку товара (льняных тканей и льняной одежды) на вебсайт www.linoplanet.ru

Можно через сервиcы VK.com, Instagram.com, facebook.com либо через контекстную рекламу Яндекса, Гугла, либо отдельно созданный одностраничник. Без разницы.

Главное полученная заявка в корзине товаров на вышеуказанном сайте. Если это будет отдельно созданный одностраничник, то значит количество полученных заявок через этот одностораничник. 

Стоимость готовой заявки (лида) обсуждается. 

4 года назад
Adel777
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад