Продвижение салона красоты в инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт82 заявки2256 просмотров
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Здравствуйте

Нужна помощь в продвижение салона красоты в инстаграм в городе миллионике.

Для ускорения принятия решения вышлите пожалуйста примеры ваших удачных кейсов, а также в каком формате вам удобнее работать, а также стоймость ваших услуг.

4 года назад
yda4huk
61 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад