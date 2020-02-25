Активное ведение группы в VK

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок294 просмотра
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Необходимо активное ведение группы в социальной сети.

Оплата 50 руб. в день. Срок ведения 100 дней.

Отправлю Вам ссылку на группу, вы напишите, что в рамках данного бюджета, нам можете предложить.

4 года назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад