Парсинга подписчиков Телеграм

Необходимо помочь настроить покупку очень дешевого трафика любой странны мира, возможно Индии. Страна не имеет значение, но цена должна быть минимальная. Трафик живой, не боты. У исполнителя должен быть опыт работы с подобными сервисами. Пребывание ...
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Необходимо спарсить подписчиков из закрытого Телеграм канала. Общее количество подписчиков там 22 000. Предыдущий фрилансер говорил, что пробовал разными способами, но не смог. Хотя не знаю - стоит ли ему верить
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