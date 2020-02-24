SMM розкрутка магазину

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт20 заявок260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кожна заявка розглядається. Будь-ласка не пишіть в приват. Дякую за розуміння.

---

Доброго дня. Необхідна консультація з подальшим просуванням магазину в мережі Instagram.

Напишіть будь ласка:

- Як ви працюєте

- Які інструменти використовуєте

- Які терміни виконання (ставте реальний термін, мені не потрібно на вчора, потрібен нормальний збалансований термін, що б це не вплинуло на якість роботи)

- Якщо є бріф - надайте будь ласка

Магазин - https://cutt.ly/8r9rWr9

4 года назад
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад