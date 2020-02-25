Тагретированная реклама и смм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт18 заявок227 просмотров
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Добрый день! Меня зовут Христина. Я врач-косметолог. Я нахожусь в поисках смм маркетолога. Нужно будет продвигать косметологический аккаунт. Необходимо повысить кол-во заявок, увеличить активность на странице, давать рекомендации как по рекламным постам, так и по общему ведению аккаунта.

4 года назад
guest_15826225636433
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$120
30 дней
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Социальные сети (SMM и SMO)