Тагретированная реклама и смм

Добрый день! Меня зовут Христина. Я врач-косметолог. Я нахожусь в поисках смм маркетолога. Нужно будет продвигать косметологический аккаунт. Необходимо повысить кол-во заявок, увеличить активность на странице, давать рекомендации как по рекламным постам, так и по общему ведению аккаунта.