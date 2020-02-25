Провести работу над раскруткой профиля (инстаграм и фейсбук)

Необходимо ведение группы в ВК. Интересует стоимость. Пока только поиск популярного контента и постинг на стене, 2-3 поста в день (по таймеру). Тематика: Дача, загородная жизнь. Подбор постов по принципу: 1. ежедневно, то, что больше всего репостят ...