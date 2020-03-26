Продвижение проекта iXYt.info в соцсетях

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен12 заявок283 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем СММ-щика для продвижения платформы iXYt.info. Это сервис для получения информации, ЧТО, ГДЕ и КОГДА происходит на планете. Маркеры размещены прямо на карте: культурные, научные и спортивные

события и мероприятия. Интегрирует в себе информацию из многих сайтов-афиш. Продажа

билетов онлайн. Более наглядные разъяснения, включая минутный видеоролик, тут: https://ixyt.info/ru/about

Цель раскрутки: привлечение пользователей на сайт и увеличение продаж. Для начала интересует продвижение в русскоязычном сегменте. Соцсети: ФБ, ОК, ВК, ИГ, ТГ.

4 года назад
WISKIN
71 годГермания
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
RayBondik
Валерий 
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
4 года назад
$100
30 дней
Старательный, ответственный исполнитель. Вполне договороспособный, помогает рассмотреть разные варианты и подходы, всегда готов посоветовать оптимальный вариант, иногда даже в ущерб собственным финансовым интересам.
С Владимиром очень приятно работать! Всегда на связи, оплата вовремя, без задержек! Грамотная постановка всех задач.