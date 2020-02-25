Администратор OnLine

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок722 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ИЩУ СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕННУЮ РАБОТУ

Требование:

Наличие любого устройства с выходом в интернет;

2-4 часа для работы

Без опыта работы, обучаем!

Обязанности:

Размещение постов, объявлений;

Ведение переговоров в соц.сетях

 Ежедневный доход от 1.000 рублей

Пишите, пожалуйста в личные сообщения

https://vk.com/anzhestar

4 года назад
anzhestarchv
34 годаКазахстан
4 года в сервисе
Была
4 года назад