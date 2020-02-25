Ищем СММ-щика для продвижения платформы iXYt.info. Это сервис для получения информации, ЧТО, ГДЕ и КОГДА происходит на планете. Маркеры размещены прямо на карте: культурные, научные и спортивные события и мероприятия. Интегрирует в себе информацию из многих ...
Маркетолог для сайта (удаленная постоянная работа)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
- Продумывание и проведение конкурсов;
- Развитие Инстаграма;
- Пиар сайта и отдельных продуктов в других пабликах/группах/каналах;
- Развитие тг и вк – придумать рубрики отдельно под соцсети;
- Продумывание промо-материалов для пиара на конференциях и мероприятиях (наклейки, стенды и так далее).
Требования:
- Опыт работы в маркетинге от года;
- Знание английского языка будет плюсом;
- Понимание ниши партнерского маркетинга будет плюсом.
Условия:
- Удаленная работа, полный рабочий день.
- Указан начальный уровень зп – 30 000 руб.
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