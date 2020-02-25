Маркетолог для сайта (удаленная постоянная работа)

$400
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт15 заявок444 просмотра
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Обязанности:

- Продумывание и проведение конкурсов;

- Развитие Инстаграма;

- Пиар сайта и отдельных продуктов в других пабликах/группах/каналах;

- Развитие тг и вк – придумать рубрики отдельно под соцсети;

- Продумывание промо-материалов для пиара на конференциях и мероприятиях (наклейки, стенды и так далее).

Требования:

- Опыт работы в маркетинге от года;

- Знание английского языка будет плюсом;

- Понимание ниши партнерского маркетинга будет плюсом.

Условия:

- Удаленная работа, полный рабочий день.

- Указан начальный уровень зп – 30 000 руб.

4 года назад
katerinsnape
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад