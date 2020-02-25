Необходимо раскрутить аккаунты в Инстаграме и фейсбуке, насторить таргетинг/ретаргетинг.
Необходимо помочь с развитием проекта по рисованию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день .
Мне нужен помощник. Скорее всего эту работу можно отнести к СММ . Мне необходимо ведение страницы в ИГ , обработка фото , контент план , написание постов ( не всех , что то буду писать я, касаемо узкой специализации) , план по сторис , ответы на запросы. Так же есть сайт на Tilda , если у вас есть опыт ведения сайта на данной площадке, отдам предпочтение Вашей кандидатуре. Обработка входящего трафика на сайт.
Привести в порядок страничку в ИГ 365colorfull, количество подписчиков на данный момент встало ( то есть, есть подписки и отписки , и они колеблются на одном уровне ) , нужно сдвинуть с мёртвой точки.
Проект по рисованию в техниках Флюид арт . Офлайн мастер мастер-классы. Сейчас на пути к записи онлайн мк. Бонусом к оплате будет доступ к урокам.
Если вы заинтересованы в творчестве и вам интересно заниматься таким проектом , пишите о своём желании. И прошу , в целях экономии времени написать ваши кейсы и умеете ли вы делать описанные задачи .
По оплате возможно обсудить ( сумма в месяц) .
Спасибо
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