Продвижение YouTube канала медицинской клиники.

Необходимо продвигать новый канал в YouTube. Нужен весьсервис, кроме съёмки самих роликов. Сам канал ещё не создан, идёт съёмка

роликов для канала.Напишите пожалуйста виды работ, которые вы делаете по данномунаправлению и их стоимость, можно списком.Также укажите ссылки на каналы, которые вы ведёте и продвигаете. Способы оплаты: Пожалуйста, укажите возможные способы оплаты за вашу работу (ООО,ИП, карта Сбербанк, Яндекс Деньги, Qiwi кошелёк и т.д.). Приоритет – оплата по безналу (мы компания).Ну и условия оплаты (каким частями и когда). Требования: От вас (по сути стандартные):

- профессионализм и опыт работы по данному направлению;

- всегда быть на связи для оперативного решения вопросов;

- работать до утверждения заказа клиентом, не на «отвали»;

- спокойно относиться к правкам и замечаниям;