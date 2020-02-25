Добрый день . Мне нужен помощник. Скорее всего эту работу можно отнести к СММ . Мне необходимо ведение страницы в ИГ , обработка фото , контент план , написание постов ( не всех , что то ...
Продвижение YouTube канала медицинской клиники.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо продвигать новый канал в YouTube. Нужен весьсервис, кроме съёмки самих роликов. Сам канал ещё не создан, идёт съёмка
роликов для канала.Напишите пожалуйста виды работ, которые вы делаете по данномунаправлению и их стоимость, можно списком.Также укажите ссылки на каналы, которые вы ведёте и продвигаете. Способы оплаты: Пожалуйста, укажите возможные способы оплаты за вашу работу (ООО,ИП, карта Сбербанк, Яндекс Деньги, Qiwi кошелёк и т.д.). Приоритет – оплата по безналу (мы компания).Ну и условия оплаты (каким частями и когда). Требования: От вас (по сути стандартные):
- профессионализм и опыт работы по данному направлению;
- всегда быть на связи для оперативного решения вопросов;
- работать до утверждения заказа клиентом, не на «отвали»;
- спокойно относиться к правкам и замечаниям;
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