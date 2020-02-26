Помощь в продвижении и раскрутке аккаунта

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок850 просмотров
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 день . 

Мне нужен помощник. Скорее всего эту работу можно отнести к СММ . Мне необходимо ведение страницы в ИГ , обработка фото , контент план , написание постов ( не всех , что то буду писать я, касаемо узкой специализации) , план по сторис , ответы на запросы.  Так же есть сайт на Tilda , если у вас есть опыт ведения сайта на данной площадке,  отдам предпочтение Вашей кандидатуре.  Обработка входящего трафика на сайт. 

Привести в порядок страничку в ИГ, количество подписчиков на данный момент встало ( то есть, есть подписки и отписки , и они колеблются на одном уровне ) , нужно сдвинуть  с мёртвой точки. 

Проект по рисованию в техниках Флюид арт . Офлайн мастер мастер-классы.  Сейчас на пути к записи онлайн мк.  Бонусом к оплате будет доступ к урокам. 

Если вы заинтересованы в творчестве и вам интересно заниматься таким проектом , пишите о своём желании.  И прошу , в целях экономии времени написать ваши кейсы и умеете ли вы делать описанные задачи . Спасибо

4 года назад
guest_1582649259654
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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