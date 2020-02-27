Настроить канал трафика

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок292 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо посмотреть 2 соц. сети, провести их аудит, создать несколько креативов для каждой из них.

По итогу настроить рекламу на лучший канал.

Будет тестовое задание.

4 года назад
Mikhail-86
Михаил 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад