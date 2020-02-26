Собрать ЦА в ВК + FB (Instagram). Настроить таргетинг.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт16 заявок291 просмотр
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1. Изучить потенциальных покупателей и конкурентов.

2. Собрать ЦА в обеих сетях.

3. Предложить стратегию таргетинговой рекламы, для максимального охвата ЦА за минимальные деньги.

Жду ваших предложений.

4 года назад
ErnestB
47 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад