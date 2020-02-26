Собрать ЦА в ВК + FB (Instagram). Настроить таргетинг.

Нужен менеджер, который: 1. Договорится со списком телегам-каналов (он у нас есть готовый), порядка 10-20 каналов на рекламу в их блоге. 2. Согласовать с автором и подтвердить дату, время и сам текст поста. 3. Проконтролировать корректный выход поста За ...