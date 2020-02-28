Размещение рекламного поста в телеграм-пабликах

$40
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок296 просмотров
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Нужен менеджер, который проведет размещение нашего рекламного поста по списку каналов. 

Список каналов у нас уже есть – около 15-25 шт.  

Что нужно сделать: 

1. Заполнить информацию о телегам-каналах в таблице со списком. 

2. Согласовать с админами время, рекламный пост. 

3. Проконтролировать своевременность и корректность вышедших постов.

4 года назад
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)