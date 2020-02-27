Развитие вайбер и телеграм канала

Необходимо посмотреть 2 соц. сети, провести их аудит, создать несколько креативов для каждой из них. По итогу настроить рекламу на лучший канал. Будет тестовое задание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания по доставке авто из США. Требуется увеличение аудитории вайбер и телеграм канала.
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