Регистрация в Facebook Business Manager

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок317 просмотров
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Ищу человека, кто сможет помочь с решением проблемы регистрации тут https://business.facebook.com/ 

Выдает ошибку. 

Я предоставлю данные, какие нужны. Ошибка в приложении. 

Собственно, нужно пройти регистрацию.  

4 года назад
antvolt
Антон 
37 летФинляндия
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад