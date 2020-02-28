Раскрутка YouTube канала (через поиск блогеров)

Добрый вечер, ищу человека который хорошо разбирается в рекламе на ютубе и знает как находить максимально подходящих блогеров по целевой аудитории, что бы получить максимально эффективный отклик от вложенных средств на рекламу.

Так же нужны рекомендации по этой рекламе, по тексту для блогера и т.д.

Тематика - прохождение игр на PC в разных жанрах.

Нужен человек с опытом в этом деле.