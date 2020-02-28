Нужен человек который сможет сделать 7-10 креативных постов в инстаграм на тему путешествий, плюс описание к ним - 100-150 символов
Раскрутка YouTube канала (через поиск блогеров)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер, ищу человека который хорошо разбирается в рекламе на ютубе и знает как находить максимально подходящих блогеров по целевой аудитории, что бы получить максимально эффективный отклик от вложенных средств на рекламу.
Так же нужны рекомендации по этой рекламе, по тексту для блогера и т.д.
Тематика - прохождение игр на PC в разных жанрах.
Нужен человек с опытом в этом деле.
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