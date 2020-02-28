Создать группу вк, телеграм канал и инстграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт26 заявок378 просмотров
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создать странички в указаных соц. сетях и придумать по 10 постов в каждый из них. оплата по 2000р за каждую соц. сеть

4 года назад
nastya_krupcova
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад