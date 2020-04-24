Подготовка контента и размещение в Instagram на месяц - Косметология

Добрый день!

Ищу девушку или молодого человека, который обладает навыками ведения аккаунтов Косметология.

Важно писать грамотно, для премиальной аудитории, надо показать, как бывает.

То есть, на месяц 30 постов и 30 сториз.

Ведем с минимальным участием Доктора, она присылает фото и этим хочет ограничиться.

Задача: подготовка контент-плана, оформление постов, размещение постов, ответы на комментарии.

Хорошо:

1

Великолепная процедура TopFace по моей авторской методике 

Это идеальное лицо за 30 минут ☝ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Я изменяю овал с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты . Это всегда комплексная работа сумарно от 3 шприцев разной плотности! о⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Корректируем самые важные зоны: ⠀⠀✔️скуловую область ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

✔️подборок

✔️носогубную складку ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

✔️углы нижней трети

Из-за изменения формы подбородка вообще лицо становится визуально вытянутее и изящнее ‍♀️ Формируя скуловую дугу мы возвращаем на место «молодильные яблоки». Важно понимать, что каждое лицо индивидуально, и какие зоны нужно корректировать именно вам мы решаем на консультации 

2.

У каждого косметолога есть свои профессиональные секреты. Один из моих – поддержание красоты и здоровья кожи изнутри путем приема бьюти-нутриентов. Я уже писала пост о том, какой продукт я сейчас пью и отмечала бренд @advancednutritionprogramme.ru , на который пал мой выбор. И я рада, что они согласились провести розыгрыш и порадовать моих подписчиков ❤️ Сегодня вместе с @advancednutritionprogramme.ru мы разыграем два самых важных комплекса для здоровья и восстановления кожи после зимы:

1⃣ Skin Complete – Тандем Витамина А+ и Антиоксидантов способствует обновлению кожи, обеспечивают мощную антиоксидантную защиту, оказывает противовоспалительное действие и является эффективным УФ-фильтром.

2⃣ Skin Omega + – Укрепляет здоровье и естественные защитные функции, поддерживает увлажнение и разглаживает кожу, оказывает противовоспалительное действие. Бьюти-нутриенты благоприятно влияют на увлажненность кожи и трансэпидермальную потерю влаги (что очень важно после отопительного сезона), а так же уменьшают глубину морщин, замедляя преждевременное старение кожи.

Плохо:

- тон оф войс как к подросткам

- писать с ошибками

- менять обращение с ты на вы и на Вы и обратно по кругу

1. А мне ботокс не помог...

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Сохраняй пост, чтобы ботокс оказывал полноценное действие.

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❌Нельзя быть на курсе антибиотиков! Известно, что на действие и результат применения Ботокса могут повлиять антибиотики, которые пациент либо принимает в период проведения процедур, либо принимал незадолго до ботулинотерапии. Причем это актуально не только для применения Ботокса, но и для любых препаратов ботулотоксина, в то числе для Диспорта, Ксеомина и тд.

❌Нужно сообщить доктору, если вы принимаете препараты от давления.

❌Сообщить когда была последняя процедура ботулинотерапии, т.к нужно выдерживать определенные временные рамки.

❌Сообщить, если ближайшее время планируются операции

❌Деньги на ветер, если после процедуры пропустить пару алкогольных бокальчиков.

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Эти детали могут показаться вам не так важны, но если вы хотите получить полный эффект от процедуры, то отнеситесь к этому серьезно.

2. Что делать после коррекции губ.

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Жми на , чтобы не потерять.

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Вот сделала губы мечты и забыла обо всем сразу, но жизненный этап после процедуры не менее важен, как и сама процедура.

Итак, о чем важно помнить, после процедуры :⤵️

Бани, Сауны, Солярии неделю не используем.

Даже, если очень хочется потрогать, губы мы не трогаем, не мнем, не разминаем, не гладим, не массажируем, вообщем ничего с ними не делаем ( если, что-то сильно беспокоит, пишем специалисту и идём на консультацию)

поцелуи на 3 дня исключить .

Касается не только любимого человека, но деток, кошечек, собачек ну и всех тех кого Вы целуете так же НЕ целуем.

горячие напитки или сильно холодные так же на 3 дня лучше исключить. Кстати алкоголь туда же -исключить.

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И, конечно, главное правило, если Вас что-либо беспокоит, то обязательно напишите!!! Не нужно стеснятся или выжидать момента, нужно просто написать!!