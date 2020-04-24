В нескольких группах ВКонтакте нужно разместить 100 сообщений. Есть список групп и список сообщений. Работа "скопировать-вставить". От Вас 100 сообщений с НОРМАЛЬНОГО ЖИВОГО аккаунта, но чтобы было видно ЖИВОГО человека, а не аккаунт робота или фейка - это ...
Подготовка контента и размещение в Instagram на месяц - Косметология
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Ищу девушку или молодого человека, который обладает навыками ведения аккаунтов Косметология.
Важно писать грамотно, для премиальной аудитории, надо показать, как бывает.
То есть, на месяц 30 постов и 30 сториз.
Ведем с минимальным участием Доктора, она присылает фото и этим хочет ограничиться.
Задача: подготовка контент-плана, оформление постов, размещение постов, ответы на комментарии.
Хорошо:
1
Великолепная процедура TopFace по моей авторской методике
Это идеальное лицо за 30 минут ☝ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Я изменяю овал с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты . Это всегда комплексная работа сумарно от 3 шприцев разной плотности! о⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Корректируем самые важные зоны: ⠀⠀✔️скуловую область ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✔️подборок
✔️носогубную складку ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✔️углы нижней трети
Из-за изменения формы подбородка вообще лицо становится визуально вытянутее и изящнее ♀️ Формируя скуловую дугу мы возвращаем на место «молодильные яблоки». Важно понимать, что каждое лицо индивидуально, и какие зоны нужно корректировать именно вам мы решаем на консультации
2.
У каждого косметолога есть свои профессиональные секреты. Один из моих – поддержание красоты и здоровья кожи изнутри путем приема бьюти-нутриентов. Я уже писала пост о том, какой продукт я сейчас пью и отмечала бренд @advancednutritionprogramme.ru , на который пал мой выбор. И я рада, что они согласились провести розыгрыш и порадовать моих подписчиков ❤️ Сегодня вместе с @advancednutritionprogramme.ru мы разыграем два самых важных комплекса для здоровья и восстановления кожи после зимы:
1⃣ Skin Complete – Тандем Витамина А+ и Антиоксидантов способствует обновлению кожи, обеспечивают мощную антиоксидантную защиту, оказывает противовоспалительное действие и является эффективным УФ-фильтром.
2⃣ Skin Omega + – Укрепляет здоровье и естественные защитные функции, поддерживает увлажнение и разглаживает кожу, оказывает противовоспалительное действие. Бьюти-нутриенты благоприятно влияют на увлажненность кожи и трансэпидермальную потерю влаги (что очень важно после отопительного сезона), а так же уменьшают глубину морщин, замедляя преждевременное старение кожи.
Плохо:
- тон оф войс как к подросткам
- писать с ошибками
- менять обращение с ты на вы и на Вы и обратно по кругу
1. А мне ботокс не помог...
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Сохраняй пост, чтобы ботокс оказывал полноценное действие.
.
❌Нельзя быть на курсе антибиотиков! Известно, что на действие и результат применения Ботокса могут повлиять антибиотики, которые пациент либо принимает в период проведения процедур, либо принимал незадолго до ботулинотерапии. Причем это актуально не только для применения Ботокса, но и для любых препаратов ботулотоксина, в то числе для Диспорта, Ксеомина и тд.
❌Нужно сообщить доктору, если вы принимаете препараты от давления.
❌Сообщить когда была последняя процедура ботулинотерапии, т.к нужно выдерживать определенные временные рамки.
❌Сообщить, если ближайшее время планируются операции
❌Деньги на ветер, если после процедуры пропустить пару алкогольных бокальчиков.
.
Эти детали могут показаться вам не так важны, но если вы хотите получить полный эффект от процедуры, то отнеситесь к этому серьезно.
2. Что делать после коррекции губ.
.
Жми на , чтобы не потерять.
.
Вот сделала губы мечты и забыла обо всем сразу, но жизненный этап после процедуры не менее важен, как и сама процедура.
Итак, о чем важно помнить, после процедуры :⤵️
Бани, Сауны, Солярии неделю не используем.
Даже, если очень хочется потрогать, губы мы не трогаем, не мнем, не разминаем, не гладим, не массажируем, вообщем ничего с ними не делаем ( если, что-то сильно беспокоит, пишем специалисту и идём на консультацию)
поцелуи на 3 дня исключить .
Касается не только любимого человека, но деток, кошечек, собачек ну и всех тех кого Вы целуете так же НЕ целуем.
горячие напитки или сильно холодные так же на 3 дня лучше исключить. Кстати алкоголь туда же -исключить.
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И, конечно, главное правило, если Вас что-либо беспокоит, то обязательно напишите!!! Не нужно стеснятся или выжидать момента, нужно просто написать!!
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