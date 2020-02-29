Ведение инстаграм канала (кафе)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт27 заявок425 просмотров
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Вывод канал в топ среди конкурентов города. (Список конкурентов будет предоставлен дополнительно).

Подготовка для публикаций контента, ориентированного в первую очередь на продажи и только потом на формирование позитивного имиджа заведения.Увеличение числа подписчиков канала.

Публикация 3-4 постов в неделю.

4 года назад
guest_15831816734356
4 года в сервисе
Был
4 года назад