Найти 35 спонсоров giveaway

Предлагаю работу менеджера, который будет привлекать коммерческих спонсоров в наш instagram giveaway!

Напишу сразу все условия, дабы вам сразу была ясна картина работы:

1. Нужно будет искать спонсоров на гив, а так же общаться с ними, скидывать им информацию о гиве, о стоимости участия и тд. Всё что нужно писать я скину. И как только вы находите того кто согласен стать спонсором и внести оплату - вы мне скидываете его контакт.

2. Спонсор оплачивает участие в гиве ( или вносит предоплату ) и я вам сразу же скидываю оплату на карту за найденного спонсора. желательно скидывать по одному спонсору и по очереди за каждого получать оплату.

3. Все переписки со спонсорами до момента их согласия ведёте вы и это означает что вы будете знать что человек согласился и вы за него должны получить оплату. мне не нужно чтобы мне скинули много контактов тех кто не будет согласен. мне нужны контакты тех кто уже согласился

4. Подытожу: один спонсор согласился - скинули мне контакт - он оплатил - вы получили оплату. Если найдёте больше спонсоров - получите больше сумму

Один привлечённых спонсор - 100 грн

35 спонсоров = 3500 грн

Подробную информацию о розыгрыше скину желающим в личные сообщения. Если согласны - пишите, или оставляйте свои контакты для связи с вами.

Просьба оставлять заявки только тем, кто понимает что такое GIVEAWAY, как они организовываются и самое главное, кто знает как и уверен что наберёт нужное число спонсоров.