Настройка таргета ФБ + Инста

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт18 заявок311 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу специалиста с большой буквы для настройки РК (таргет) через бизнес менедже для показа в ФБ и в Инстаграм. 

РК нужна для авторского тревел тура.

Гео Украина

Тур будет летом

Сразу пишите Ваш опыт по работе с подобными целями.

4 года назад
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад