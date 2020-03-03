Разработать smm Для фейсбука

Нужен smm-щик каторый очень хорошо разбирается в продвижении, а также понимает что такое дизайн и анимация . Так как надо создать рекламную компанию для видео игровой компании.

Наша компания ведет сразу 4 направления:

1) Моушен дизайн

2) 2д мультипликация

3) 3д игры

4) 2д игры

Убедительная просьба люди не понимающие что такое игры и анимация не откликаться на вакансию.

Готовы заплатить за настройку около 5 - 6 000 р и за ведение рекламы от 50 000 р но выдолжны с начало доказать что вы можете привлеч клиентов нужных и не бросаться пустыми обещаниями. Предоплата возможна только после того как я увижу результат положительный после 1 недели теста рекламной компании!!!!