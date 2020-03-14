В группу VK

Добрый день! Ищу девушку или молодого человека, который обладает навыками ведения аккаунтов Косметология. Важно писать грамотно, для премиальной аудитории, надо показать, как бывает. То есть, на месяц 30 постов и 30 сториз. Ведем с минимальным участием Доктора, она присылает фото и этим ...
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Здравствуйте, Михаил.
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