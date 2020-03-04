Продвижение канала и видео в Youtube (Ютуб)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки211 просмотров
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Нужно комплексное продвижение и развитие Ютуб канала.Цели:

1. Увеличение подписчиков ЦА, стать лидером в РФ в данном сегменте на Ютуб.

2. Конвертировать ЦА канала в покупателей продукции компании

Задачи:

1. Проработать стратегию продвижения. ЦА, Бюджет, типы контента, эффект от рекламы

2. Создание контента (как оригинального, так и адаптировать иностранный контент), план продвижения, каналы продвижения, сценарии контакта с ЦА.

3. Продвижение, реклама в Ютуб.

От Исполнителя нужны кейсы:

1. Созданных видео, созданных каналов Ютуб

2. Примеры продвижения и рекламы и какой результат (подписчики, просмотры, конверсии в переходы на сайт, Лиды)

3. Желательно кейсы с крупными торговыми компаниями

4 года назад
guest_15833359092292
4 года в сервисе
Был
4 года назад